Austrian Airlines streicht Linz von ihrem Flugplan

Letzter Flieger hebt am 27. Oktober vom Blue Danube Airport ab – Intensive Suche nach neuen Destinationen geht indessen in Linz voran

Am 27. Oktober wird das vorerst letzte Mal ein AUA-Flieger von Linz nach Wien abheben. Denn die Austrian Airlines kappt mit dem Tag diesen Flug. „Durch AIRail, eine Kooperation zwischen Austrian Airlines und den ÖBB, haben Austrian Airlines Passagiere auch weiterhin die Möglichkeit, mit der Bahn schnell und einfach von Linz zu ihrem Anschlussflug am Flughafen Wien zu kommen“, steht lapidar in der Presseaussendung der Austrian Airlines. Die AUA reagiert damit auf die Profitabilitätswünsche der Konzernmutter Lufthansa. Aktuell fliegt die AUA einmal in der Früh von Linz nach Wien und am Abend retour – mit einer 76-sitzigen Dash 8.

Die Streichung der Flugverbindung sei laut Christiane Frauscher, Aufsichtsratsvorsitzende des Linzer Flughafens, bedauerlich aber nicht überraschend. „Wir mussten über kurz oder lang mit dieser Maßnahme rechnen. Linz-Wien ist eine Ultra-Kurzstrecke und die Bahn eine beliebte Alternative“, so Frauscher via Aussendung. Dieses Szenario sei auch in der Flughafenstrategie 2030 entsprechend berücksichtigt. „Die Aufgabe des Flughafens wird es sein, dem starken oberösterreichischen Geschäftsreisemarkt neben Frankfurt andere Drehkreuze anzubieten. Daran wird intensiv gearbeitet und auch schon verhandelt“, so Frauscher. Das Marktpotenzial sei jedenfalls vorhanden, ist sich Frauscher sicher.

