Austro-Briten sollen bei Hard Brexit Doppelstaatsbürger werden können

Im Falle eines ungeregelten Hard Brexit soll den rund 25.000 Österreichern in Großbritannien die Möglichkeit der Doppelstaatsbürgerschaft eröffnet werden, kündigte Außenministerin Karin Kneissl am Dienstag an. Dafür müsse Österreich sich teilweise aus der Europaratskonvention zur Vermeidung von Doppelstaatsbürgerschaften zurückziehen – was fast alle EU-Staaten schon getan hätten.

Das bedeutet laut Kneissl aber nicht, dass Österreich Doppelstaatsbürgerschaften generell forcieren will. Ausnahmeregelungen soll es neben den Austro-Briten nur für Holocaust-Überlebende und deren Nachkommen sowie deutschsprachige und ladinische Südtiroler geben. Doppelstaatsbürgerschaften für Österreicher türkischer Herkunft schloss Kneissl dezidiert aus.

Bei ihrem Ausblick auf 2019 kündigte Kneissl im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit einen Schwerpunkt im Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung an: Kneissl nannte eine „Dunkelziffer“ von rund 8000 betroffenen Frauen und Mädchen in Österreich.

Ein weiterer Schwerpunkt soll in der Beteiligung an einem internationalen Entminungsprojekt im ländlichen Raum Nordostsyriens liegen, um rückkehrwilligen Flüchtlingen den Wiedereinstieg in die Landwirtschaft zu ermöglichen.

In den kommenden Monaten wird Österreichs Außenpolitik allerdings wohl vom Brexit dominiert sein.

London wil keine Verschiebung

Brexit-Minister Stephen Barclay hat unterdessen Medienberichte zurückgewiesen, die britische Regierung prüfe die Möglichkeit einer Verschiebung des EU-Austrittstermins. „Die Politik der Regierung dazu ist klar, die Premierministerin hat es bei vielen Gelegenheiten gesagt: Wir verlassen die Europäische Union am 29. März. Wir streben keine Verlängerung an“, sagte Barclay am Dienstag. Die Zeitung Daily Telegraph hatte berichtet, britische Regierungsvertreter hätten bereits vorgefühlt, ob eine Verlängerung der Verhandlungsfrist nach EU-Artikel 50 infrage komme.