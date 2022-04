Austro-Technik für Militärjunta

Zivilisten als unschuldige Opfer einer Soldateska: Nicht nur in der Ukraine, auch in Myanmar werden Wohnhäuser angegriffen.

In Europa findet jedoch kaum Beachtung, dass in dem südostasiatischen Land seit dem Putsch Anfang Februar 2021 das Militär einen grausamen Krieg gegen jegliche Opposition führt. Die UNO hat klare Hinweise auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Eine österreichische High-Tech-Firma sieht sich nun mit dem Vorwurf der „anhaltenden Komplizenschaft mit dem terroristischen Militär von Myanmar“ konfrontiert. Erhoben wird er von der Oppositionsgruppe „Justice For Myanmar“ (JFM) gegen Schiebel Aircraft. Demnach habe der myanmarische Waffenhändler Miya Win International (MWI) „nach dem illegalen Putsch Teile und ein maßstabsgetreues Trainingsmodell für unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) Camcopter S-100 importiert“. Die Güter sollen über die russische Gesellschaft Gorizont, die in Rostow am Don Schiebels Camcopter in Lizenz produziert, an MWI in Yangon gegangen sein.

Der Camcopter S-100 ist ein unbemannter Mini-Helikopter, der mit Kameras oder Waffen ausgestattet zivil wie militärisch genutzt werden kann. MWI ist Waffenlieferant der Militärjunta, den Großbritannien im März mit Sanktionen belegt hat.

Dem VOLKSBLATT vorliegende Auszüge aus der auf Behördenangaben basierenden Handelsdatenbank ImportGenius dokumentieren für 8. Februar 2021 eine Lieferung von Schiebel an Gorizont. Ein Teil der Camcopter-Bauteile geht demnach am 19. Februar weiter an MWI.

„Für Schiebel unerklärlich“, so eine Sprecherin in der Wiener Zentrale zum VOLKSBLATT. Man habe vor dem EU-Embargo „im Zuge der Modernisierung der Infrastruktur“ Camcopter S-100 nach Myanmar geliefert. Der Abnehmer dürfe aufgrund vertraglicher Bestimmungen nicht genannt werden. Zweifel an der bloß zivilen Nutzung der Fluggeräte nährte Myanmars Militär selbst Ende 2018 mit der öffentlichen Präsentation eines Camcopters in Yangon.

Wenn nach dem Putsch von Schiebel an Gorizont gelieferte Camcopter-Teile bei MWI gelandet sind, wäre das Vertragsbruch durch die Russen: „Die Verwendung der von Schiebel an Gorizont gelieferten Produkte ist ausdrücklich auf das Gebiet der russischen Föderation beschränkt und schließt Weiterexport aus“, so die Sprecherin.

Camcopter bei russischem Militär „auszuschließen“

Infolge des Ukraine-Krieges hat sich die Kooperation erledigt. Schiebel beendete die Geschäftsbeziehung mit Gorizont und versichert zugleich, es sei „auszuschließen, dass das russische Militär Produkte von Schiebel zum Einsatz bringt oder bringen kann, auch nicht in der Ukraine.“

Von Manfred Maurer