„Sultan“ Erdogans riesige Machtfülle

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat es geschafft: Nach der gewonnenen Präsidentenwahl steht er an der Spitze des von ihm selbst geschaffenen Präsidialsystems, das von Kritikern als autokratische Herrschaft bezeichnet wird. Mit 52,5 Prozent hat er die Wahl bereits im ersten Wahlgang für sich entschieden.

Präsidialsystem sichert Erdogan Machtfülle

Das Präsidialsystem sichert ihm nun eine schier unermessliche Machtfülle: Künftig wird es etwa keinen Ministerpräsidenten mehr geben, der gegenüber dem Parlament rechenschaftspflichtig ist. Zugleich übernimmt Erdogan als Präsident ebenso die Leitung der Regierung und er kann mit Dekreten das Parlament teilweise umgehen.

Auch bei den Parlamentswahlen entfielen die meisten Stimmen auf Erdogans Partei AKP. Zusammen mit der ultrarechten MHP gibt es im Parlament eine absolute Mehrheit.

Muharrem Ince von der Republikanischen Volkspartei CHP, Erdogans stärkster Herausforderer um das Präsidentenamt, kam bei der Wahl auf rund 31 Prozent. Dies war zu wenig, um Erdogan in eine Stichwahl zu zwingen. Ince kritisierte die Wahl zwar als unfair und sprach von Manipulationen, erkannte den Sieg Erdogans letztlich aber an. Ince sagte, dass die Türkei ein „sehr gefährliches“ Regierungssystem bekomme und von nun an ein „Ein-Mann-Regime“ sei.

Die OSZE-Wahlbeobachtermission hat unterdessen einen „Mangel an gleichen Bedingungen“ bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag in der Türkei kritisiert. So habe Erdogan einen „deutlichen Vorteil“ durch „exzessive Berichterstattung“ regierungsnaher Medien gehabt. Zugleich hieß es aber, dass trotz etlicher Unregelmäßigkeiten am Wahltag die Regeln „weitgehend eingehalten“ worden seien.

Erdogan selbst freute sich über eine „demokratische Revolution“: „Meine Brüder, die Sieger dieser Wahl sind die Demokratie, der Wille des Volkes und das Volk höchstpersönlich.“

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs gratulierten Erdogan zu dessen Sieg, darunter auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und Russlands Präsident Wladimir Putin.

Karas sieht „weiteren Schritt weg von der EU“

Es gab auch viele kritische Stimmen: Österreichs Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) bekräftigte etwa die österreichische Ablehnung von EU-Verhandlungen mit der Türkei. Othmar Karas, ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, sieht einen „weiteren Schritt weg von der EU“. Der grüne EU-Mandatar Michel Reimon sprach von einem schweren Schlag gegen die demokratische Opposition und die Kurden. Neos-EU-Abg. Angelika Mlinar sagte, der Wahlsieg Erdogans bringe keine Verbesserung für mögliche Beitrittsverhandlungen.