Auswärtssiege für den WAC und den LASK

Der WAC hat mit einem Auswärtssieg bei Sturm Graz in der Fußball-Bundesliga Platz fünf erobert. Die Kärntner setzten sich drei Tage nach dem Europa-League-Auftritt gegen Tottenham am Sonntagnachmittag in Graz mit 2:1 durch. Der Tabellendritte LASK setzte sich auswärts gegen die Admira ebenfalls mit 2:1 durch. Am Abend folgt noch der Schlager zwischen dem Tabellenersten Red Bull Salzburg und dem Zweiten, Rapid Wien.

Die ab der 35. Minute in Unterzahl spielenden Spieler von Sturm Graz wurden für ihren Kampf gegen den WAC nicht belohnt und verloren in der 18. Runde erstmals in dieser Saison zwei Ligaspiele in Folge. Dominik Baumgartner brachte die Gäste in Führung (28.), die Ivan Ljubic nach dem Ausschluss von Goalie Jörg Siebenhandl wegen einer Notbremse ausglich (43.). Dario Vizinger „erlöste“ die Gäste mit dem Siegtor erst in der 90. Minute.

Der LASK setzte unterdessen seine Erfolgsserie gegen die Admira fort. Die Linzer siegten am Sonntag 2:1 (1:0) und entschieden das achte Duell mit den Niederösterreichern hintereinander für sich. Torschütze und Unglücksrabe in einer Person war Andreas Gruber, der drei Minuten nach seinem frühen Tor (9.) verletzt vom Platz getragen werden musste. Thomas Goiginger (86.) erhöhte auf 2:0, ehe Luca Kronberger der zu späte Anschlusstreffer gelang (90.).