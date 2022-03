Auswirkungen des Krieges für die Wirtschaft in OÖ immer spürbarer

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges werden für die Betriebe in Oberösterreich immer spürbarer, so Wirtschaftskammer (WK) OÖ-Präsidentin Doris Hummer.

In ihrer Gesamtheit seien sie zwar noch schwer abschätzbar, aber schon jetzt gebe es Auswirkungen wie etwa höhere Rohstoffpreise. Russland und die Ukraine sind als rohstoffreiche Länder und als Zulieferer für die oö. Betriebe von großer Bedeutung, zudem fallen zwei wichtige Exportmärkte weg.

Hummer: „Bereits vor dem Krieg bestehende Schwierigkeiten in den Lieferketten, in der Rohstoffversorgung und Belieferung mit Vorprodukten (etwa Halbleiter) drohen sich weiter zuzuspitzen.“

Beschaffungsprobleme und Lieferausfälle

In einigen Branchen komme es bereits zu Beschaffungsproblemen oder gänzlichen Lieferausfällen. Als Beispiel nennt Hummer das BMW-Motorenwerk Steyr, das die Produktion vorübergehend stoppen musste. Auch energieseitig nehmen die Probleme zu: Rund 80 Prozent des importierten Erdgases Österreichs stammen aus Russland und mit ca. zehn Prozent ist Russland drittwichtigster Erdöllieferant Österreichs.

Erdöl hat mit ca. 37 Prozent den höchsten Anteil am BIP-Verbrauch in Österreich, gefolgt von Erdgas mit ca. 22 Prozent. Beide sind für die Industrie wesentlicher Energieträger und „die Energiesicherheit ist daher essentiell“, so Hummer.

Weil viele heimische Unternehmen in der Ukraine und in Russland aktiv sind – auch mit Produktionsstätten und Niederlassungen – stehe im Fokus der WK-Arbeit jetzt die Unterstützung dieser Unternehmen.