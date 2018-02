Auto auf Bahndamm: Lenker floh in Socken

ALKOVEN — Ohne Schuhe an den Füßen machte sich gestern Früh ein Unfalllenker in Alkoven (Bezirk Eferding) aus dem Staub. Der Mann war kurz vor sechs Uhr zwischen den Ortschaften Straß und Emling mit seinem Pkw von der B129 abgekommen. Der Wagen rammte die Seilverankerung eines Strommasten und landete schließlich am Damm der vorbeibeiführenden Bahnlinie.

Eine nachkommende Lenkerin alarmierte die Polizei. Sie berichtete von einem stark alkoholisierten Lenker, der immer wieder versuchen wollte, davonzulaufen. Nachdem ein zufällig vorbeikommender Winterräumdienst anhielt, lief der Mann weg. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort ankamen, waren von ihm nur noch die Schuhe da — diese hatte er sich zuvor ausgezogen, womöglich, um im angrenzenden Feld besser laufen zu können.

Feuerwehr und Polizei begannen umgehend mit der Suche nach dem Lenker. auch ein Suchhund wurde angefordert, er sollte über die Schuhe den Geruch des Gesuchten aufnehmen.

Die Besatzung des Rüstlöschfahrzeuges und eine Polizeistreife entdeckten bei der Avanti-Tankstelle schließlich eine Person ohne Schuhe. Was den Mann zum Weglaufen gebracht hatte — zumal auch ohne seine Schuhe, konnte die Polizei gestern noch nicht sagen.