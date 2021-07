Am Sonntagvormittag ist ein Auto in St. Florian bei Linz (Bezirk Linz-Land) in Oberösterreich nach ersten Informationen der Polizei in einen Marktstand gefahren.

Mindestens sieben Personen wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Bei dem Fahrer soll es sich um einen 87-Jährigen Mann handeln, teilte man der APA mit.

Derzeit ist ein Großeinsatz der Rettungskräfte mit Notarzt und drei Feuerwehren im Gange.