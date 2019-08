Auto in Bach: Lenkerin (81) war in Fahrzeug gefangen

PUPPING — Hilflos — möglicherweise stundenlang — hat am Samstag eine 81-jährige Autolenkerin nach einem Unfall in ihrem Fahrzeug ausharren müssen. Die Seniorin war am Nachmittag in Pupping in ihrem Heimatbezirk Eferding mit ihrem Wagen von der Taubenbrunner Gemeindestraße abgekommen. Der Pkw durchstieß ein Gebüsch am Fahrbahnrand und stürzte in den Mittergrabenbach. Dort kippte das Auto um und kam seitlich im Wasser zu liegen.

Die Pensionistin konnte sich danach nicht mehr selbst aus dem Fahrzeug befreien. Auch gelang es ihr nicht, Hilfe herbeizurufen. Ein Landwirt, der gegen 17.45 Uhr mit seinem Traktor an der Stelle vorbeikam, bemerkte den Unfall und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr barg die verletzte Frau aus dem Fahrzeug, der Notarzt brachte sie ins Klinikum Wels. Wie lange die 81-Jährige wirklich in ihrem Pkw eingeschlossen war, ist unklar.