Auto in Fußgänger gefahren: Mehrere Verletzte in Berlin

Im Berliner Stadtteil Charlottenburg ist ein Auto in eine Gruppe von Menschen gefahren und anschließend in ein Haus gekracht. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, wurden nach Augenzeugenberichten insgesamt mindestens fünf Menschen verletzt. Ursache des Unfalls am Mittag könnten gesundheitliche Probleme des Autofahrers gewesen sein, schrieb die Polizei auf Twitter.

Der weiße Pkw fuhr laut Feuerwehr auf den Gehsteig und erfasste mehrere Menschen, die vor einem Cafe saßen oder standen. Dann landete der Wagen in der Hauswand. Mindestens zwei Menschen wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Unter den insgesamt mindestens fünf Verletzten ist auch der Fahrer des Unfallwagens.