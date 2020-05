Auto krachte in Fassade

In der Stadt Salzburg ist in der Nacht auf Freitag ein Auto in ein Tattoo-Studio gekracht. Ein 22-Jähriger wollte von der Ignaz-Harrer-Straße in eine Seitenstraße einbiegen.

Dabei verlor der Mann laut Polizei aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen streifte zuerst einen am Gehsteigrand befestigten Betonpoller und stieß anschließend gegen die Fassade, wodurch die Auslagenscheibe zerbrach.

Der junge Lenker, der unverletzt blieb, war nicht alkoholisiert. Es war dies bereits der zweite Unfall an derselben Stelle innerhalb von nur fünf Tagen.