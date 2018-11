Auto rast in China in Fußgängergruppe

Im Südwesten Chinas ist ein Auto in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Sieben Menschen kamen nach Polizeiangaben ums Leben, als das Auto am Dienstag in der Provinz Sichuan auf einen Gehweg fuhr. Vier weitere Menschen wurden demnach verletzt. Erst am vergangenen Donnerstag war ein Auto im Nordosten des Landes in eine Gruppe von Kindern gerast, wobei fünf Kinder ums Leben kamen.

Der neue Vorfall ereignete sich gegen 10.00 Uhr (Ortszeit, 03.00 Uhr MEZ) in einem Dorf nahe der Stadt Leshan. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Verletzten wurden demnach in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Unglücks waren zunächst unklar.

Nach Angaben der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua raste das Auto auf den Gehweg und prallte gegen eine Bushaltestelle.

Bei dem Vorfall am Donnerstag in der Provinz Liaoning waren fünf Kinder im Vorschulalterums Leben gekommen, 16 Kinder und drei Erwachsene wurden verletzt. Anfang November kamen 13 Buspassagiere ums Leben, als ihr Bus wegen einer Handgreiflichkeit zwischen dem Fahrer und einer Passagierin von einer Brücke stürzte.