Auto raste in Münster in Menschenmenge: Mehrere Tote

In Münster im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist am Samstag ein Kleintransporter in eine Menschenmenge gerast. Vier Menschen kamen dabei ums Leben, bestätigte das deutsche Innenministerium. Unter den Toten sei auch der Fahrer, der sich nach Erkenntnissen der Polizei erschossen habe. Spekulationen über einen Anschlag bestätigte die Polizei nicht.

Die Tat ereignete sich im Gastgarten des Traditionsgasthauses „Großer Kiepenkerl“, das auch bei Touristen sehr beliebt ist. In dem Kleinlastwagen sei ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Deshalb sei der Tatort weiträumig gesperrt worden. Ob von dem Gegenstand eine Gefahr ausgehe, müsse geklärt werden. Die Polizei berichtete auch von Gerüchten, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet sein könnten. Dies müsse noch verifiziert werden. Man gehe davon aus, dass die Gefahr gebannt sei. In mehreren Tweets appellierte die Polizei, „bitte keine Gerüchte“ und „keine Spekulationen“ zu verbreiten.

In Sicherheitskreisen hatte es zunächst geheißen, das Szenario sei so, dass man einen Anschlag nicht ausschließen könne. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte die Polizeisprecherin später. Polizei und Sanitäter seien mit allen verfügbaren Kräften an Ort und Stelle. Der Bürgermeister von Münster, Markus Lewe, sagte ebenfalls, dass die Hintergründe der Tat noch unklar seien. „Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis“, sagte er vor Journalisten.

Nach Informationen der „Westfälischen Nachrichten“ raste das Fahrzeug am Samstagnachmittag in eine Gruppe sitzender Menschen in der Münsteraner Altstadt. Die Zeitung zitierte einen Feuerwehrsprecher, der von insgesamt etwa „50 Betroffenen“ sprach. Mehrere Rettungshubschrauber seien auf dem Weg in die Innenstadt.

Die deutsche Politik äußerte sich betroffen. „Furchtbare Nachrichten aus Münster“, schrieb die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Samstag auf Twitter. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.“ Justizministerin Katarina Barley dankte auf Twitter den Rettungskräften. „Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären“, schrieb sie. Ähnlich äußerte sich die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles. „Ich hoffe, dass unsere Behörden schnell Klarheit über die Hintergründe dieses Vorfalls gewinnen können und wünsche den Einsatzleuten vor Ort viel Kraft für ihre Arbeit“.

Die Vize-Fraktionschefin der rechtspopulistischen AfD, Beatrix von Storch, ließ erkennen, dass sie einen islamistischen Hintergrund der Tat vermutet. „WIR SCHAFFEN DAS!“, twitterte sie, ergänzt um ein Emoticon in Zornesröte, die viel zitierte Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise. Nach Kritik an ihrem Tweet ergänzte die AfD-Politikerin: „Das muss kein islamischer Anschlag gewesen sein. Klar nicht. Und wenn sich ein deutscher Kranker als Täter herausstellt, dann konstatiere ich: auch von deutschen Mördern und Verrückten haben wir genug. Wir brauchen keinen einzigen dazu.“

Erst am Freitagabend war in der ostdeutschen Stadt Cottbus ein Geländewagen in eine Fußgängergruppe gerast. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Der Tatverdächtige soll unter Einfluss von Alkohol Polizisten beleidigt und rechtsgerichtete Parolen skandiert haben.