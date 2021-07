Meinung von Andreas Hörhager Autobahn in die Zukunft

Kommentar zum Breitbandausbau.

Der Weg in die Zukunft führt nur über Breitband. Ist die flächendeckende Verfügbarkeit von Internetzugängen im Zeitalter der Mobiltelefonie längst selbstverständlich geworden, wollen nun immer größere Datenmengen in immer kürzerer Zeit an den Abnehmer gebracht werden.

Doch Datenautobahnen in Glasfaser-Form sind teuer, insbesondere im ländlichen Raum entstehen rasch einmal Kosten jenseits der 10.000 Euro pro Anschluss.

Dank des Weitblicks und der Hartnäckigkeit der beteiligten Personen in der Landespolitik werden nun in den kommenden beiden Jahren zusätzliche 155 Millionen Euro an Fördermitteln nach Oberösterreich fließen. Zum Vergleich: Österreichweit stehen rund 184 Mio. aus dem Topf der Breitbandmilliarde zur Verfügung,

unser Bundesland lukriert also satte 84 Prozent des nun verfügbaren Fördergeldes.

Dies deshalb, weil hierzulande die Hausaufgaben erledigt wurden und mehr als 200 fertige Projekte auf ihre Umsetzung warten.