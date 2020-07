Autofreier Hauptplatz: Start mit Stauchaos

Der Start des autofreien Hauptplatzes in Linz am Mittwoch ist denkbar ungünstig verlaufen. In der Innenstadt war es zu einem riesigen Stauchaos gekommen. Auch weil einige Radfahr-Aktivisten die Nibelungenbrücke, wenig hilfreich, ausgerechnet zum Start des Projektes und dies zur Hauptverkehrszeit für eine Demonstration genutzt hatten.

Der Ärger bei vielen Autofahren war groß und die Kritik am Donnerstag massiv: „Mangelnde Vorbereitung, zu wenige Hinweisschilder, kein Gesamtplan – die Sommersperre des Linzer Hauptplatzes für Kraftfahrzeuge ist bereits am ersten Tag kläglich gescheitert“, zerpflückte Vize-Bürgermeister Bernhard Baier von der Linzer Volkspartei das „Pilotprojekt“ von FPÖ-Vize Markus Hein.

Er fordert daher den sofortigen Abbruch dieses Experiments und plädiert vielmehr für eine durchdachte Verkehrsberuhigung. Er nennt eine Begegnungszone samt Stufenplan unter Berücksichtigung des Fertigstellungstermins der neuen Eisenbahnbrücke als Grundvoraussetzung: „Langfristig vorbereitet, sehr gut kommuniziert und entsprechend beschildert“, nur so kann es laut Baier funktionieren.

Schlussstrich statt Chaos

„Besser ein schneller Schlussstrich als noch mehr Chaos. Hein selbst hat ja angekündigt, den Testlauf jederzeit abbrechen zu können – das sollte er angesichts des von ihm angerichteten Stauchaos jetzt auch schleunigst tun“, so Baier in einer Aussendung.

Genau dies fordert auch der Linzer WKO-Obmann Klaus Schobesberger. Das Pilotprojekt „autofreier Hauptplatz“ sei nach dem Stauchaos aus der Sicht der Wirtschaft als gescheitert zu betrachten. „Wir appellieren daher an Vizebürgermeister Markus Hein, sich an seine Zusage zu halten und den Pilotversuch abzubrechen.“

Stattdessen fordert Schobesberger, rasch die Begegnungszone am Hauptplatz umzusetzen und die Fertigstellung aller im Bau befindlichen Donaubrücken abzuwarten.

Auch ÖVP-Pendlersprecher NR-Abg. Michael Hammer sprach von einer „chaotischen Verkehrspolitik“ in Linz: „Mit den vollkommen unsinnigen Plänen von Stadtrat Hein, den Hauptplatz verkehrsfrei zu machen und dem undurchdachten Popup-Radweg auf der Nibelungenbrücke wurde ein Totalzusammenbruch des Verkehrs produziert“, so Hammer.

Kritik kam auch von der SPÖ: Die Pilotphase eines autofreien Hauptplatzes wäre ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg zur Klimastadt geworden, so der Fraktionsvorsitzende der Linzer SPÖ, Gemeinderat Stefan Giegler. „Der zusätzliche Aktionismus für einen weiteren Radfahrstreifen auf der Nibelungenbrücke war aber eine völlig unnötige Eskalation, die zu Recht den Zorn vieler, meist auf das Auto angewiesener Verkehrsteilnehmer nach sich gezogen hat“ meinte Giegler.

Die Kritik an seinem Projekt dürfte auch bei Vizebürgermeister Hein Wirkung zeigen: Er kündigte bereits an, das Projekt bei einem neuerlichen Verkehrschaos sofort zu beenden.