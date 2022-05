Ein 67-jähriger Autofahrer, der Anfang Mai bei einer Kollision mit einem anderen Pkw auf der Pyhrnautobahn (A9) in Mautern in der Obersteiermark schwer verletzt worden war, ist nun an den Folgen des Unfalls gestorben.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag informierte, war der Mann aus Linz-Land damals im Wagen eingeklemmt worden.

Seine Frau und die drei Insassen des anderen Autos waren ebenfalls verletzt worden.