Autor Franzobel mit Grazer Krimipreis ausgezeichnet

Der Schriftsteller Franzobel ist am Samstagabend in Graz mit dem “Fine Crime-Award” ausgezeichnet worden. Wie die Veranstalter mitteilten, wurde der mit 5.000 Euro dotierte Preis erstmals im Rahmen des Internationalen “Fine Crime”-Krimifestivals vergeben. Die Preisverleihung war im Theater am Lend über die Bühne gegangen.

Die Entscheidung fiel nach Auszählung der Stimmen von Facebook-Nutzern, Grazer Buchhändlern und dem Publikum vor Ort. Das Krimifestival war am 25. Februar eröffnet worden, für Samstag war der letzte Veranstaltungstag geplant. Das Festival fand bereits zum fünften Mal statt.