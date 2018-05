Ayatollah Khatami droht Israel mit Zerstörung

Stellt Angriffe auf Tel Aviv und Haifa in den Raum — Iran beschuldigt Israel, falschen Vorwand für Luftangriffe in Syrien zu benutzen

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen ist um eine Eskalationsstufe reicher: Der führende iranische Geistliche, Ayatollah Ahmad Khatami, hat in seiner vom Staatsfernsehen übertragenen Predigt zum Freitagsgebet mit der Zerstörung der israelischen Städte Tel Aviv und Haifa gedroht, „sollte Israel töricht handeln“. Der als Hardliner geltende Kleriker sagte zudem, der Iran werde seine Raketenstreitmacht weiter ausbauen.

Unterdessen hat der Iran den Vorwurf an Israel gerichtet, die iranischen Stellungen in Syrien unter fadenscheinigen Vorwänden attackiert zu haben. Wie berichtet hatte Israel in der Nacht auf vergangenen Donnerstag iranische Stellungen im Bürgerkriegsland angegriffen und dabei die iranische Infrastruktur vor Ort weitgehend zerstört. Nach Angaben der israelischen Armee war dies die Reaktion auf Attacken mit 20 „iranischen“ Raketen auf den von Israel besetzten Teil der syrischen Golanhöhen. Der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghassemi sagte nun, dies wären „Vorwürfe, die von ihnen selbst erfunden wurden und unbegründet sind“.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel verurteilte die „iranischen Angriffe auf israelische Militärstellungen auf den Golanhöhen“ und forderte Teheran auf, „zur Deeskalation in der Region beizutragen“. Die UNO warnte vor einem „Flächenbrand“ und rief dazu auf, „jegliche Provokationen“ zu vermeiden.