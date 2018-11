Baby-Swans statt Super-Oldies: Gmunden muss Topscorer ersetzen

Von Christoph Gaigg

„Wir haben wohl die jüngste Mannschaft aller Zeiten“, nahm Gmundens Mastermind Harald Stelzer die (drohenden) Ausfälle seiner Super-Oldies gelassen hin. Enis Murati (30) wird wegen seiner Knieprobleme definitiv am Sonntag (17) gegen Oberwart fehlen, bei Tilo Klette (40) ist zwar nichts gerissen, sein Einsatz ist aber mehr als fraglich. Müssen tatsächlich beide passen, wäre das ein Novum: Seit der Rückkehr von Murati 2016 haben die beiden Dauerbrenner und aktuellen Topscorer noch nie gleichzeitig gefehlt. Klette verpasste in drei Jahren bei den Swans gerade einmal zwei von 121 Liga-Partien, bei seinem kongenialen Partner war es in den letzten zwei Jahren eines von 80 Spielen.

bezahlte Anzeige

„Es gibt Schlimmeres. Dann müssen eben andere mehr Verantwortung übernehmen. Wichtig ist, dass sie im Derby nächste Woche wieder dabei sind“, meinte Stelzer mit Blick auf das Duell gegen Wels am 25. November.

Apropos: Die Messestädter haben auch Wehwehchen, Demonte Flannigan ist mit einer Knieblessur drei Wochen außer Gefecht gesetzt. Dennoch soll am Samstag (19) gegen Aufsteiger Timberwolves der erste Sieg nach drei Pleiten her.