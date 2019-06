Bachelet traf Rivalen im Machtkampf in Venezuela

UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat die Regierung in Venezuela zur Freilassung inhaftierter Oppositioneller aufgefordert. “Ich rufe die Behörden auf, all diejenigen freizulassen, die inhaftiert oder ihrer Freiheit beraubt sind, weil sie ihre Bürgerrechte auf friedliche Weise ausgeübt haben”, sagte Bachelet am Freitagabend zum Abschluss ihres dreitägigen Besuchs in Caracas.

Sie habe mit der venezolanischen Regierung die Ernennung von zwei Menschenrechtsbeauftragten vereinbart, kündigte Bachelet vor Journalisten an. Diese sollten die Menschenrechtslage in Venezuela “überwachen” und die Regierung in Caracas beraten. Die Situation der Menschenrechte in dem Land sei “ernst”, fügte sie hinzu.

Die frühere chilenische Präsidentin war zuvor mit Oppositionsführer Juan Guaio und anschließend mit dem umstrittenen Staatschef Nicolas Maduro zusammengetroffen. Maduro kündigte nach seinem Treffen mit Bachelet an, ihre Empfehlungen würden “ernst” genommen. “Es wird immer unterschiedliche Kriterien in jedem Land geben, aber ich habe ihr gesagt, sie kann auf mich zählen, als Präsident”, sagte er.

Allerdings machen Menschenrechtsorganisationen und die Opposition gerade die staatlichen Sicherheitskräfte und regierungstreue Schlägertrupps für Morde, Folter und willkürliche Verhaftungen verantwortlich. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Foro Penal sitzen in Venezuela fast 700 Menschen aus “politischen Gründen” im Gefängnis. Die Regierung weist den Begriff “politische Gefangene” zurück.

Zuvor hatte sich Bachelet bereits mit Guaido getroffen, der sich als Präsident des von Maduro entmachteten Parlaments selbst zum Interimspräsidenten erklärt hat. Zahlreiche Länder – darunter die USA und Österreich – haben ihn bereits als rechtmäßigen Übergangs-Staatschef anerkannt, in Venezuela konnte er allerdings bisher keinen Machtwechsel erzwingen. Vor allem die mächtigen Militärs halten Maduro bisher noch die Treue.

“Wir leben in einer Diktatur, die die Menschenrechte verletzt”, sagte Guaido nach dem Treffen mit der Menschenrechtskommissarin. “Der Besuch von Bachelet unterstreicht die Dringlichkeit der Lage in Venezuela. Damit hat sie die humanitäre Notlage anerkannt, die sich zu einer beispiellosen Katastrophe entwickeln könnte.”

Bachelet wollte sich während ihres dreitägigen Besuchs ein Bild von der Lage in dem südamerikanischen Krisenstaat machen. Am Donnerstag traf sie Mitglieder der Regierung, Vertreter der regierungstreuen Justiz, ranghohe Militärs und Angehörige von Gefangenen sowie Opfer der staatlichen Sicherheitskräfte.

Maduro und Guaido liefern sich seit Monaten einen erbitterten Machtkampf. Guaido rief sich im Jänner zum Übergangspräsidenten aus. Er wird inzwischen von mehr als 50 Staaten als Interimspräsident anerkannt, darunter von den USA und von Deutschland. Das Land steckt darüber hinaus in einer schweren Wirtschaftskrise. Zahlreiche Menschen leiden Not, es mangelt an Lebensmitteln und Medikamenten.

Die venezolanische Regierung bat Bachelet, auf eine Aufhebung der Sanktionen gegen das südamerikanische Land zu dringen. Vor allem die USA haben eine Reihe von Auslandskonten gesperrt. Venezuela brauche das Geld, um Lebensmittel und Medikamente zu kaufen, sagte Planungsminister Ricardo Menendez. Millionen Venezolaner sind bereits ins Ausland geflohen.