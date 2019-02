Bachl: „Linz braucht LA-Meeting“

Das Gugl-Indoor Meeting Linz am Samstag (ab 18 Uhr) ist für die frisch gebackene Mehrkampfstaatsmeisterin Verena Preiner ein „Training“ auf Weltklasse-Niveau für die Hallen-EM von 1. bis 3. März in Glasgow. Mit 4482 Punkten und als Nummer vier der Europarangliste sollte das Ticket fix sein, entscheidend ist der Stand mit 17. Februar. „Sicher ist nichts, aber ich gehe davon aus, dass es passt“, meinte die 24-jährige Ebenseerin. Für das Spektakel in der Linzer Sportarena nimmt sie sich eine neue Weitsprung-Bestleistung vor (aktuell 6,09 m). Für entsprechende Motivation wird das Duell mit den ÖLV-Mehrkampfkolleginnen Ivona Dadic und Sarah Lagger sorgen. Insgesamt gehen rund 120 Athleten in acht Bewerben an den Start.

Comeback des Meetings im Linzer Stadion?

Aufhorchen ließ Neo-OÖLV-Präsident Stefan Bachl. Er meinte, ein Gugl-Meeting im Linzer Stadion sei durchaus im Bereich des Möglichen. „Nicht heuer, nächstes Jahr auch nicht. Dann schauen wir weiter“, erklärte Bachl. Zunächst stehe die perfekte Abwicklung des Gugl-Indoor im Fokus, aber: „Linz braucht wieder ein Leichtathletik-Meeting.“ Auch Preiner würde sich über solch ein Comeback (letztes Event 2014) freuen: „Ich war als 13-Jährige bei der Guglmania für Kids dabei. Wär cool, wenn ich auch als ‘Große’ auf der Gugl antreten könnte.“