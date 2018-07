Bachmann-Preis geht an Tanja Maljartschuk

Tanja Maljartschuk ist am Sonntagvormittag im ORF-Theater Klagenfurt mit dem 42. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Die in Wien lebende Ukrainerin siegte im Stechen bei der öffentlichen Jury-Abstimmung gegen Bov Bjerg und Raphaela Edelbauer. Maljartschuk ist damit die Nachfolgerin des Steirers Ferdinand Schmalz, an den die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung im Vorjahr gegangen war.

Der mit 12.500 Euro dotierte Deutschlandfunk-Preis ging an den Deutschen Bov Bjerg, der Kelag-Preis (10.000 Euro) wurde nach einigen Stichwahlen gegen Joshua Groß und Anna Stern an Özlem Özgül Dündar verliehen. Anna Stern gewann nach weiteren Stechen den 3sat-Preis (7.500 Euro). Den per Internet-Voting ermittelten BKS-Bank-Publikumspreis in der Höhe von 7.000 Euro und das damit verbundene und mit 5.000 Euro dotierte Klagenfurter Stadtschreiberstipendium sicherte sich die Wienerin Raphaela Edelbauer.