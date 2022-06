Bachmann-Preis wird vergeben

Am Sonntag wird in Klagenfurt zum 46. Mal der Ingeborg-Bachmann-Preis vergeben. Nach zwei Jahren pandemiebedingter gänzlicher oder teilweiser Auslagerung ins Internet haben die Tage der deutschsprachigen Literatur wieder alle vor Ort zusammengeführt: 14 Autorinnen und Autoren, die siebenköpfige Jury und das Publikum. Nach den Jurydiskussionen werden dem deutschen Soziologen Juan Guse und der in Niederösterreich lebenden Slowenin Ana Marwan gute Preischancen eingeräumt.

3sat überträgt die Preisverleihung ab 11.35 Uhr live. Neben dem Bachmann-Preis (25.000 Euro) vergibt die Jury nach einem neuen Punktesystem den Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), den Kelag-Preis (10.000 Euro) und den 3sat-Preis (7.500 Euro). Für den BKS Bank-Publikumspreis (7.000 Euro plus Stadtschreiberstipendium) konnte am Samstagnachmittag online abgestimmt werden. Im Vorjahr gewann die im Iran geborene und in Graz lebende Autorin Nava Ebrahimi den Bachmann-Preis.