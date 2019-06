Bad Ischl „verwandelt“ sich im Sommer in Paris und St. Wolfgang

„Als Überschrift für den Sommer in Bad Ischl lässt sich heuer zweifelsohne ,Sehnsuchtsorte’ schreiben“, meinte Intendant Thomas Enzinger bei der Präsentation des diesjährigen Lehár-Festivals vor dem Ischler Kongresshaus am Mittwoch. Als große Aushängeschilder setzt man in diesem Festivalsommer auf zwei Zugpferde: Ralph Benatzkys Operette „Im weißen Rössl“, die Enzinger selbst inszenieren wird, feiert am 13. Juli im Kongress- und Theaterhaus seine Premiere.

„Pariser Leben“, die Operette von Jacques Offenbach, wird eine Woche später – am 20. Juli – dem Ischler Publikum präsentiert. Überhaupt ist noch nie ein Offenbach in der Kaiserstadt gelaufen, eine Premiere im doppelten Sinne also. Im vergangenen Jahr konnte das Lehár-Festival die höchsten Einnahmen seiner Geschichte erzielen, natürlich wünscht man sich auch heuer einen neuen Rekord, wie Intendant Enzinger erwähnte. „Es gibt keinen Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen.

Jede Saison ist ein Neustart. In dieser wollen wir mit dem Wolfgangsee und mit Paris an magische Orte reisen, in diese Welten eintauchen und einfach träumen. Aber es gibt auch immer eine zweite Ebene mit vielen Ecken und Kanten, die wir ebenso zeigen“, so Enzinger, der „Im weißen Rössl“ als große Revueoperette sieht. Der Unterhaltungsklassiker lädt in das berühmte Hotel am Wolfgangsee ein und bietet neben Walzer, Foxtrott und schmissigen Schlagern v. a. auch ein starbesetztes Ensemble: Der von Enzinger als „Operettenlegende“ bezeichneten Helga Papouschek werden etwa Ramesh Nair, Susanna Hirschler und Kurt Schreibmayer zur Seite gestellt. Die musikalische Leitung übernimmt Oliver Ostermann.

Offenbach-Operette zum ersten Mal in Bad Ischl

Zum 200. Geburtstag des Komponisten Jacques Offenbach bringt das Lehár Festival seine frivole Operette „Pariser Leben“ zum ersten Mal überhaupt nach Ischl. Unter der Regie von Markus Kupferblum und der musikalischen Leitung von Marius Burkert wird dabei der französischen Hauptstadt ein Denkmal voller Witz und Ironie gesetzt.

Unbekannter, witziger Lehár und ein Poltergeist

Aber natürlich darf auch ein Franz Lehár selbst beim Festivalreigen nicht fehlen: Mit „Clo-Clo“ wird heuer ab 10. August ein „eher unbekannter Lehár, aber eines seiner absolut witzigsten Stücke überhaupt“ gezeigt, so Enzinger. Auch dieses Werk war noch nie bei den Festspielen zu erleben. Der Bad Ischler Ehrenbürger überrascht in diesem Stück unter anderem auch mit modernen Jazz-Melodien. Von dieser Produktion wird zudem eine CD veröffentlicht werden. Eine Uraufführung wird auch Christian Brandauers eigens für das Festival komponierte, symphonische Dichtung „Oniweig – Die arme Seele vom See“ feiern – und zwar am 29. August. Die Poltergeist-Geschichte spielt in Altaussee … ein weiterer „Sehnsuchtsort“, der in der Kaiserstadt heuer seine „Sommerfrische“ genießt.