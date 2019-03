Badura-Skoda/Demus: Klaviermusik zu vier Händen (Gramola)

Welcher Klassikfreund wüsste es nicht, dass die beiden Klavierdoyens Paul Badura-Skoda (*1927) und Jörg Demus (* 1928) nicht zum ersten Mal gemeinsam auftreten und sich dabei mit vierhändiger Klaviermusik präsentieren.

Ein wunderbares Gespann aus fast gleichaltrigen Pianisten — beide gleich gut, keiner besser und jetzt am Altershöhepunkt am besten — was jetzt nachträglich auf zwei Tonträgern aus 2018 bei Gramola festgehalten wurde. Mit einer am Cover unübersehbaren alten Aufnahme, Mitschnitte aus den Jahren 1978 und 2007, versehen mit dem Etikett „Letztes gemeinsames Konzert und letzter gemeinsamer Auftritt“, was zum Glück nicht stimmt, weil das Pianistenpaar erst beim vorjährigen Brucknerfest konzertierte, allerdings mit einem anderen Programm als auf diesen CDs.

Hier widmen sich die beiden Grandsigneurs der Klavierwelt ausschließlich Schubert-Werken und hinterlassen den gleich starken Eindruck wie bei einem Live-Erlebnis im Konzertsaal. Ihre Ausstrahlung spürt man förmlich aus der gestalterischen Souveränität und Demut, mit der sie an die Werke ihres Schöpfers herangehen. Ein Rondo, Variationen, ein ungarisches Divertissement, eine Fantasie, Ländler und Märsche bieten viel Gelegenheit, die Vorzüge beider Stars herauszuhören. So brüderlich waren sie nie vereint früher.