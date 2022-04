Bäckerei Brotsüchtig wächst nun in Wels weiter

Nach Standorten in Linz, Urfahr und neuer Produktion in Steyregg nächster Expansionsschritt

Die Linzer Bäckerei Brotsüchtig – Nachfolgebetrieb der ehemaligen Traditionsbäckerei Faschinger in Urfahr – setzt ihren Erfolgs- und damit auch Expansionskurs fort. Wie das VOLKSBLATT erfuhr, arbeitet man aktuell an einem neuen Standort in der Welser Innenstadt.

In der – Nomen est Omen – Bäckergasse ist man aktuell dabei, ein ehemaliges Modegeschäft von Grund auf neu umzumodeln und auf Bäckerei-Shop umzurüsten.

Auf 60 Quadratmeter der insgesamt 120 Quadratmeter Fläche soll ab Mitte September Gebäck und Cafe kredenzt werden. Arbeitet man aktuell noch an der geeigneten Infrastruktur, geht man bereits auch die Personalsuche an. 7 bis 8 Mitarbeiter sollen künftig in Wels mitwirken.

Aktuell beschäftigt man mit den Standorten in der Linzer Herrenstraße, in Urfahr und in Steyregg 35 Mitarbeiter. Von großen Problemen bei der Mitarbeitersuche berichtet Co-Geschäftsführer und Mitgründer Oliver Raferzeder nicht. Man habe schon jetzt wenig Fluktuation, Respekt und ein guter Umgang werde groß geschrieben.

Produktion in Steyregg

Rund 150.000 Euro wurden für den nun vierten Shop in die Hand genommen. Beliefert wird von der eigenen Produktion in Steyregg, wo wie berichtet vor zwei Jahren um mehr als zwei Millionen die neue Backstube mit angeschlossenem Shop errichtet wurde. Eins betont man bei der erst 2016 neu gegründeten Bäckerei: Das Wachstum darf nicht auf Kosten der Qualität gehen.

„Theoretisch könnten wir schon mehr Shops haben. Aber wir haben einen anderen Anspruch. Wir wollen organisch wachsen und dabei die Qualität aufrecht erhalten“, so Raferzeder. Auch sonst geht man vorausschauend in die aktuell nicht immer sichere Zukunft. Für die kommenden zwei Jahren habe man sich bereits Strom zu einem – deutlich höheren – Fixpreis gesichert, heißt es. Aber darauf ist man auch gar nicht so angewiesen, schon jetzt wird der Großteil des Stroms aus der eigenen PV-Anlage bezogen.

„Suchtnacht“ als Event

In der „Zentrale“in Steyregg will man sich noch mehr als bisher für die Gäste öffnen. Kann schon jetzt die Produktion von außen eingesehen werden, veranstaltet man nun eine dem Firmennamen folgende „Suchtnacht“.

Sie ist ein Pendant zur bestehenden „Nacht des Genusses“ anderer Bäckereien. Am 3. Juni von 17 bis 22 Uhr erhalten Gäste vollen Einblick in die Abläufe. Bei Musik, Verköstigungen und Getränken stehen die beiden Chef-Bäcker – neben Raferzeder noch Stefan Faschinger – den Gästen zur Verfügung und geben auch Führungen.

Von Christoph Steiner