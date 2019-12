Bäckerei Brotsüchtig wächst weiter und baut neues Werk in Steyregg

Von Christoph Steiner

Während man aktuell noch mitten im Weihnachtsstress ist plant die Linzer Bäckerei Brotsüchtig bereits einen weiteren Meilenstein für das Unternehmen. Der Betrieb, der 2016 von Stefan Faschinger und Oliver Raferzeder praktisch als Nachfolge-Unternehmen der Linzer Traditionsbäckerei Faschinger gegründet wurde, errichtet in Steyregg ein neues Werk. Bereits Ende kommendes Jahres will man die neue Backstube eröffnen, zwei Millionen Euro nimmt man für den Bau in die Hand.

Zum Backen nicht mehr in den Keller müssen

Der große Vorteil des neuen Standorts: Aktuell verfügt der Betrieb nur über eine Keller-Backstube in Urfahr, Zutaten und fertige Produkte müssen immer nach unten bzw. nach oben transportiert werden. „Das wird der große Vorteil in Steyregg, vom Konzept her bleiben wir bei unserem Motto ‘Klein aber fein’. Die neue Backstube wird mit 220 Quadratmetern nicht sehr viel größer werden als die alte“, so Raferzeder im VOLKSBLATT-Gespräch. Auch sonst soll sich nicht viel ändern: Gebacken wird weiter alles von Hand, ohne Backmischungen und nach eigenen Rezepten.

Am neuen Standort soll zudem der mittlerweile dritte Verkaufsshop nach dem Hauptsitz in der Linzer Herrenstraße und dem Laden in der Hauptstraße in Linz-Urfahr integriert werden. Auch hier setzt man auf die gewohnte Strategie mit einem kleinen Verkaufsladen und etwas Platz zum Kaffee trinken. Mit der Eröffnung des neuen Werks soll auch die Mitarbeiterzahl von aktuell 25 auf rund 30 steigen.