Bär machte sich in Kärnten über mehrere Bienenstöcke her

Ein oder mehrere Braunbären haben in den vergangenen Tagen in Kärnten Bienenstöcke geplündert. In der Nacht auf den Ostermontag machte sich ein Tier über zwei Stöcke nahe eines Anwesens in Maria Rain (Klagenfurt Land) her. Der Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte.

Schon in der Karwoche hatte sich ein Meister Petz im Rosental bedient. Laut Polizei hatte offenbar der im Rosental heimische Braunbär zwischen dem 22. März und dem 1. April, Ostersonntag, zwei Bienenstöcke aufgebrochen. Das Tier fraß aus den Stöcken die Brut und die Bienenlarven. Der Schaden, der dem 78-jährigen Imker entstand, beträgt mehrere hundert Euro, wie die Polizeiinspektion Ferlach bekannt gab.