Bald UNO-Plan für Asyllager außerhalb der EU

Die unter anderen von Österreich angeregte Einrichtung von Asylzentren außerhalb der EU findet nun in der UNO gewichtige Fürsprecher: Das Flüchtlingshochkommissariat UNHCR will Pläne vorlegen, wie Auffangzentren für Flüchtlinge und Migranten außerhalb Europas eingerichtet werden könnten. UNHCR-Chef Filipo Grandi kündigte am Dienstag in einem Brief an, dass seine Organisation in Kürze Ideen präsentieren wolle. In den Zentren, die vom UNHCR oder der Internationale Organisation für Migration (IOM) geleitet und von der EU finanziert werden könnten, soll auch eine Vorprüfung stattfinden, welche Personen Chance auf eine Aufnahme in der EU haben.

Die EU-Kommission dagegen betonte am Dienstag, dass ein Asylantrag nicht außerhalb der EU gestellt werden könne.

Die große Frage ist überhaupt, wo solche Asylzentren entstehen könnten. Nach Libyen hat gestern auch Tunesien klargestellt, dass man dazu nicht bereit sei. Auch nicht gegen Geld, wie der Wirtschaftsberater der tunesischen Regierung, Lotfi Bensassi, zur APA sagte.

Entscheidung könnte beim EU-Gipfel fallen

Der EU-Gipfel wird sich dennoch am Donnerstag und Freitag intensiv mit dieser Frage beschäftigen. „Der Europäische Rat unterstützt die Entwicklung eines Konzepts von regionalen Landungsplattformen“, heißt es in einem Entwurf der Gipfelerklärung.