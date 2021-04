Balkon abgebrochen: Vier Frauen und Kleinkind abgestürzt

Der Stoff, aus dem die Albträume sind: Mitsamt ihrem Balkon sind am Montagnachmittag in Oberösterreich drei Frauen und ein Kleinkind in die Tiefe gestürzt. Eine der Frauen wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck befand sich laut Polizei mit ihrem vierjährigen Sohn, der 55-jährigen Großmutter und einer 54-jährigen Besucherin am Balkon ihres Wohnhauses.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache brach der etwa 60 Jahre alte, betonierte Balkon plötzlich vollständig ab und alle vier stürzten etwa dreieinhalb Meter ab.

Die Großmutter wurde dabei lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.

Die beiden anderen Frauen wurden schwer verletzt in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Der Vierjährige dürfte den Absturz dagegen leicht verletzt überstanden haben.