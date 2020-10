Balkon-Konzert für die Kinder

„Kuddelmuddel on Tour“: Corona-konforme Live-Musik in der Wohnanlage

„Wenn es nicht mehr gut möglich ist, dass die Leute zu uns kommen, dann kommen wir zu ihnen“, erzählt Manfred Forster, Leiter des Linzer Kinderkulturzentrums Kuddelmuddel. Mit „Kuddelmuddel on Tour“ wird genau das gemacht und die neueste Idee ist ein Balkon-Konzert mit der Band Fredy & die Marzipan Combo.

Wie läuft’s ab? Das Konzert steigt heute (16 Uhr) in der Wohnanlage Hausleitnerweg 40a/Proschkogang 1B. „Die Band wird sich dort auf einer Wiese positionieren. Wir stellen Tonanlagen in alle Richtungen auf, die Leute, die zuhören, bleiben in ihren Wohnungen und öffnen das Fenster oder kommen raus auf ihren Balkon“, erklärt Forster. Und dort darf fleißig mitgemacht werden. Es gelte Töpfe und Kochlöffel vorzubereiten, Stimmen zu ölen, Smileys und Taschentücher bereitzuhalten. Die Band bietet einen bunten Reigen an Musik und Mitmach-Elementen für Kinder und Familien. Die Linz AG unterstützt das Projekt „Kuddelmuddel on Tour“, daher kann dieses Konzerterlebnis bei freiem Eintritt angeboten werden. Die GIWOG stellt die besondere Bühne zur Verfügung.

Zu diesem Konzert soll aufgrund der Pandemie niemand unangemeldet hinkommen, es ist für die Bewohner gedacht. So es die Corona-Entwicklungen und die Witterung zulassen sei eine Fortsetzung aber nicht ausgeschlossen, so Forster.

Astrid Braun