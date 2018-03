Ball der Oberösterreicher in Wien setzt neue Akzente

LINZ/WIEN — Der Ball der Oberösterreicher in Wien gilt als traditionsreichster Trachtenball Österreichs. Dennoch bricht man heuer mit den Traditionen, zumindest was Austragungsort und Zeitpunkt betrifft. Erstmals wird die beliebte Veranstaltung nämlich nicht wie zuletzt im Austria Center sondern im Wiener Rathaus über die Bühne gehen. Und zwar — und auch das ist eine Premiere — als Sommerball am 9. Juni.

Ein prominenter Besucher steht auch bereits fest. LH Thomas Stelzer nutzt die Gelegenheit und überreichte kürzlich dem künftigen Wiener Bürgermeister und Ratshaus-Hausherrn Michael Ludwig offiziell die erste Oberösterreicherball-Karte.

Beim Veranstalter des Balls, dem Verein der Oberösterreicher in Wien begründet man die Neuausrichtung damit, „dass wir ganz neue Akzente setzten wollen und uns damit von anderen Traditionsbällen in der klassischen, kalten Ballsaison unterscheiden wollen“, so Vereinsobmann Othmar Thann. „Der neue Oberösterreicherball wird ein junger, lustiger Ball, in dem Lederhosen auf Dirndl treffen, Stadt auf Land, Tradition auf Moderne. Neben den Rathaus-Festsälen werden wir zum Feiern auch den stimmungsvollen Arkaden-Innenhof unter freiem Himmel nutzen“, will Thann gezielt und verstärkt ein „junges und urbanes Publikum“ ansprechen.

Einen inhaltlich-kreativen Schwerpunkt des Balles setzt heuer der Bezirk Linz-Land, in dem die OÖ Landesausstellung 2018 „Die Rückkehr der Legion. Römisches Erbe in Oberösterreich.“ von 27. April bis 4. November zu sehen sein wird. Die Ausstellung gibt einen vielschichtigen Einblick in das Leben der Römer, das bleibende Spuren in unserem Land hinterlassen hat. Hauptstandort der Landesausstellung ist Enns, die älteste Stadt Österreichs.

Weitere Informationen und Kartenbestellungen unter: www.vereinooe.at und www.oberoesterreicherball.at