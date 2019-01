Ball-Inserat wurde zu Stolperstein

Der Wirbel um ein Inserat der Kepler Society in der Broschüre für den Burschenbundball am 2. Februar im Linzer Palais Kaufmännischer Verein ging nach dem sonntäglichen Aufschrei gestern weiter. „Der Geschäftsführer hat in der Vergangenheit viel für den AbsolventInnenverein geleistet. Das Inserat hat aber eine weitere Zusammenarbeit unmöglich gemacht“, gab Rektor Meinhard Lukas von der Johannes Kepler Universität (JKU) gestern die Trennung vom Geschäftsführer der Kepler Society, Johannes Pracher, bekannt. Die JKU stehe seit ihrer Gründung für Offenheit und Pluralität. Eine unmissverständlich antifaschistische Haltung werde deshalb auch von allen Repräsentanten der JKU erwartet.

Heute Abend findet eine außerordentliche Sitzung des Vorstands der Kepler Society statt. Hier werden auf Wunsch von Lukas weitere Konsequenzen beraten.

Anstößige Liedzeile

Konkret geht es bei diesem Inserat um die Auftaktzeile des deutschen Volks- und Studentenliedes von 1814 — „Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu“ —, das in der Zeit des Nationalsozialismus zum „Treuelied“ der „Schutzstaffel“ (SS) wurde. Im SS-Liederbuch war es neben dem Deutschlandlied und dem Horst-Wessel-Lied exponiert an dritter Stelle angeführt. In dem Inserat wird der zweite Teil des Satzes verwendet: „… so bleiben wir doch treu.“

Die Grünen forderten, dass Rektor Lukas auch den Ehrenschutz für den Burschenbundball in Linz zurücklegen soll.