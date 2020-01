Baltimore im NFL-Viertelfinale out, San Francisco weiter

Auch das zweite Play-off-Wochenende in der National Football League (NFL) hat mit dem Abschied eines Mitfavoriten begonnen. Das beste Team des Grunddurchgangs, die Baltimore Ravens mit Quarterback Lamar Jackson, verloren in ihrem Viertelfinale am Samstag 12:28 gegen die Tennessee Titans, die zuvor schon Titelverteidiger New England ausgeschaltet hatten. Weiter sind dagegen die San Francisco 49ers.

Die “Niners” gewannen daheim gegen die Minnesota Vikings 27:10, Schlüsselspieler war dabei Running Back Tevin Coleman mit zwei Touchdowns. Quarterback Jimmy Garoppolo lieferte im ersten Play-off-Spiel seiner Karriere keine überragende, aber eine solide Leistung ab. Er warf für 131 Yards und einen Touchdown, leistete sich aber auch eine Interception.

Bei Tennessee waren der bullige Running Back Derrick Henry und Quarterback Ryan Tannehill Väter des Erfolges gegen Baltimore. Henry lief für 195 Yards und bereitete zudem bei einem Trick-Spielzug mit einem kurzen Pass einen Touchdown vor. Tannehill kam auf zwei Touchdown-Pässe. Sein Gegenüber, der 23-jährige Jackson, der als Favorit für die Auszeichnung zum besten Spieler der Regular Season gilt, warf bei insgesamt 365 Yards einen Touchdown und zwei Interceptions.

San Francisco trifft im Endspiel der National Football Conference (NFC) nun nächste Woche auf den Gewinner der Begegnung Green Bay Packers gegen Seattle Seahawks, die in der Nacht auf Montag (0.40 Uhr MEZ) stattfindet. Im Finale der American Football Conference (AFC) stehen die Tennessee Titans den Kansas City Chief oder den Houston Texans gegenüber, die am Sonntagabend (21.05 MEZ) aufeinandertreffen. Die Super Bowl findet am 2. Februar in Miami statt.