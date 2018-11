Bange Minuten für Angela Merkel

Von einem dramatischen Zwischenfall wurde in der Nacht auf Freitag die Reise der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zum G20-Gipfel in Argentinien überschattet: eine Stunde nach dem Start fiel im Regierungsjet die Funkverbindung zu den Bodenstationen total aus! Die Piloten brachen den Flug ab und tasteten sich mit einem Satellitentelefon zurück zum Flughafen Köln. Dort waren unterdessen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr postiert, um die Landung des vollgetankten Flugzeugs zu überwachen. Letztlich musste aber nur eine überhitzte Bremse gekühlt werden.

Verteilerbox ausgefallen

Am Freitag gab die Luftwaffe als Betreiberin der Regierungsjets die Ursache für den Zwischenfall bekannt: eine Verteilerbox tief im Rumpf des Flugzeugs sei ausgefallen und damit mehrere Systeme wie eben die Funkanlage oder die Vorrichtung zum Ablassen von Treibstoff vor einer Landung. Laut Luftwaffe war „die Situation aber zu keinem Zeitpunkt nicht unter Kontrolle.“ Nach einer Nacht in Köln setzte die deutsche Kanzlerin gestern ihre Reise nach Buenos Aires fort. Von Köln ging es in der Früh zunächst mit einer kleineren Regierungsmaschine nach Madrid und von dort in einer Linienmaschine weiter nach Argentinien. Zurückfliegen wird die deutsche Kanzlerin von dort wieder in einem Jet der Regierungs-Flotte.