Bankangestellte zweigte 165.000 Euro ab: Verurteilt

LINZ – Weil sie von Sommer 2011 bis Februar 2017 als Angestellte einer Bank in Ottensheim (Bez. Urfahr-Umgebung) zwölf Kunden um insgesamt knapp 165.000 Euro gebracht hatte, musste sich am Dienstag eine 50-Jährige am Landesgericht Linz verantworten. Die geständige Frau, die den Schaden gegenüber der Bank mittlerweile wieder gutgemacht hat, wurde wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einer unbedingten Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro sowie einer bedingten Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Geld über Jahre hinweg verschoben

Laut Staatsanwaltschaft wurde allein eine betagte Kundin von der Angeklagten um 56.000 Euro geschädigt. Das abgezweigte Geld dürfte die 50-Jährige nicht auf einmal, sondern über Jahre hinweg auf eines ihrer Konten verschoben haben. Dabei soll sie beispielsweise vorgetäuscht haben, dass das Geld auf ein Sparbuch transferiert wird oder dass für eine Barabhebung eine zweite Unterschrift bzw. für einen Versicherungsabschluss eine Einmalzahlung notwendig sei.

Erwischt wurde die Linzerin bei ihren betrügerischen Machenschaften jedoch nicht. Laut Anklage gestand sie selbst im Frühling vergangenen Jahres ihre Taten einem Vorgesetzten. Daraufhin erstattete die Bank den betrogenen Kunden das Geld zurück.