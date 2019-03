Banken-KV: Proteste am Montag vor und in Filialen

Im Feilschen um den diesjährigen Kollektivvertrag (KV) für den Bankensektor erhöhen die Arbeitnehmer nach vier erfolglosen Verhandlungsrunden den Druck. Am Montag, dem 1. April, finden bundesweit vor und in den Filialen Informationsveranstaltungen für die 73.000 Bankangestellten und die Kunden statt, teilte die Gewerkschaft GPA-djp am Freitag mit.

Zuletzt haben die Arbeitgeber eine Erhöhung der Gehälter um 2,66 Prozent angeboten, was deutlich über der aktuellen Inflationsrate von 1,5 Prozent liegt, wie sie betonen.