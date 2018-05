Bankomatbande am Werk

MICHAELNBACH — Keine Spur gibt es bislang von den Unbekannten, die einen Bankomat aus der Sparkasse in Michaelnbach im Bezirk Grieskirchen gestohlen haben. Die Diebe zwängten am Mittwoch kurz nach zwei Uhr die Eingangstür des Geldinstitutes auf und befestigten einen Spanngurt rund um das im Foyer stehende Gerät. Dann rissen sie es mit einem zuvor gestohlenen, weißen VW-Bus aus der Verankerung und transportierten es auch in diesem Fahrzeug ab.

Die Polizei prüft nun mögliche Zusammenhänge zu ähnlichen Taten. So etwa waren womöglich dieselben Täter heuer im Jänner in Buchkirchen (Bez. Wels-Land) am Werk. In Niederneukirchen (Bez. Linz-Land) scheiterten die Diebe zuletzt Ende April. Und auch im Vorjahr wurden einige Banken Ziele von Dieben, etwa in Mauthausen. Bei den geglückten Coups wurden die gestohlenen Automaten und teils auch die zuvor verwendeten Fahrzeuge im Nahbereich in Wäldern gefunden.

In Unterweitersdorf und Wartberg/Aist (Bez. Freistadt) hatte — vermutlich eine andere Tätergruppe — einen Bankomaten gesprengt.

Mitglieder einer rumänischen Tätergruppe konnten im Vorjahr bereits verhaftet und verurteilt werden. Die Polizei ersucht um Hinweise zum aktuellen Fall unter Tel. 059133/40-3388.