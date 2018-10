Bankomatgebühren zulässig

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat in seinem jüngsten Erkenntnis kein generelles Verbot für Bankomatgebühren ausgesprochen. „Es ist nicht unverhältnismäßig, wenn kontoführenden Zahlungsdienstleistern die Pflicht auferlegt wird, Verbrauchern tatsächlich mehrere Zahlungskontotarifmodelle anzubieten, um das Erfordernis des im Einzelnen Aushandelns nach der Judikatur zu erfüllen“, heißt es im Erkenntnis des VfGH. Diese Regelung stelle keine Verletzung des Grundrechts auf Unversehrtheit des Eigentums der Banken dar, wie diese vor dem VfGH moniert hatten. Banken dürfen also weiterhin in Einzelfällen Gebühren für Geldbehebungen an Bankomaten verrechnen. Das wäre etwa der Fall, wenn ein Institut zwei Kontomodelle anbietet: Eines ohne Behebungsgebühren (die dann im Pauschalpreis aufgehen) und eines mit Gebühren je Behebung.

Die automatische Weiterverrechnung von Behebungsgebühren von Drittanbietern an die Banken stuften aber die Verfassungsrichter als verfassungswidrig ein; diese Bestimmung wurde mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Was bedeutet das nun für die Kunden? „Drittanbieter stellen in Einkaufszentren ihre Bankomaten auf und vereinbaren im Zuge des Abhebevorganges eine Behebungsgebühr von einem bis drei Euro. Wenn der Kunde durch Knopfdruck zustimmt, kommt diese Vereinbarung zustande. Bislang war die kontoführende Bank gehalten, ihre Kunden von dieser Gebühr zu befreien; die Bank musste diese Gebühr selbst übernehmen. Das fällt mit sofortiger Wirkung weg“, erklärt Peter Kolba, Obmann des Verbraucherschutzvereins (VSV). Sein Tipp: Wer selten am Bankomat behebt, fährt unter Umständen mit jeweiligen Entgelten besser. Sonst ist ein Pauschalentgelt eher zu empfehlen.