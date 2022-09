Bankomatkarten-Diebinnen hatten es auf ältere Opfer abgesehen

Fünf Tatorte in Oberösterreich und einer in Vorarlberg

Zwei Bankomatkarten-Diebinnen sucht die Polizei. Die beiden Frauen waren nicht nur in Oberösterreich — in Wels, Linz, Vöcklabruck, St. Georgen/Attergau, Gmunden, Pregarten und Vorchdorf — sondern auch zumindest in Vorarlberg (Dorbirn) aktiv.

Bei ihren Taten spähen sie immer in der Früh oder am Vormittag in Geschäften während des Bezahlvorganges die PIN-Eingabe aus.

Danach lenken sie ihre Opfer — meist ältere Personen — gekonnt ab und stehlen die Karte, mit der sie sofort Geld beheben.

Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Vöcklabruck unter Tel. 059133/4160-100 entgegen.