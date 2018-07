Bankomatkarten von Verstorbenen aus Spital gestohlen

Eine 56-Jährige, die in den letzten beiden Jahren hohe Summen mit den Bankomatkarten von Verstorbenen abgehoben hat, ist in Wien festgenommen worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau arbeitete als Reinigungskraft in den Krankenhäusern, in denen die Karten gestohlen worden waren.

Die 56-jährige Kroatin war 2016 im Otto-Wagner-Spital in Wien-Penzing sowie 2017 im Wilhelminenspital in Wien-Ottakring tätig gewesen. Mit den Bankomatkarten dort kürzlich Verstorbener, die sie gestohlen hatte, behob sie im ersten Fall 37.000 Euro und im zweiten 8.000 Euro.

Der erste Diebstahl wurde erst ein Jahr später zur Anzeige gebracht, wodurch sämtliche Beweismittel – etwa Videomaterial – nicht mehr verfügbar waren. Auch beim zweiten Diebstahl gab es laut Polizei nur sehr vage Anhaltspunkte. Einen entscheidenden Hinweis gab schließlich ein aufmerksamer Bankangestellter.

Die 56-Jährige zeigte sich zu den Taten nicht geständig. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.