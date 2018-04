Bankomatsprengung reißt Nachbarn aus dem Schlaf

Blitz-Coup in Wartberg ob der Aist — Täter-Trio raffte Geld an sich und floh mit gestohlenem Auto — Polizei geht von Profi-Bande aus

WARTBERG/AIST —Ein nächtlicher Knall hat in der Nacht auf Montag die Anrainer der Raiba in Wartberg/Aist (Bez. Freistadt) aus dem Schlaf gerissen. Einbrecher waren gegen drei Uhr in das Foyer der Bank eingedrungen, hatten den Bankomaten gesprengt und waren mit dem Geld davongefahren. Der Coup dauerte nicht lange, denn als die erste Polizeistreife — alarmiert von einem Nachbarn — vor Ort eintraf, waren die Täter bereits weg. In einem silberfarbenen VW Passat (Bj. 2003) mit Linzer Nummer, wie ein Zeuge berichtete. Der Wagen dürfte zuvor von einem Firmenareal in Steyr gestohlen worden sein. Zurück blieb der brennende Automat, der von der Feuerwehr relativ rasch gelöscht werden konnte.

„Die Tat war nicht unvorbereitet“

Die Ermittler gehen von einer Profi-Bande aus. Dafür sprechen die eingesetzten Mittel — die Täter hatten den Bankomaten mit einem Gas-Luft-Gemisch gesprengt, so Chefinspektor Rudolf Frühwirth vom Landeskriminalamt. Um damit an das Geld zu kommen, brauche es Übung, sagt er im VOLKSBLATT-Gespräch: „Das muss man können!“ Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren. In den vergangenen Monaten gab es wieder verstärkt Bankomat-Sprengungen, etwa im Burgenland. In Oberösterreich war zuletzt Anfang Dezember 2017 in Unterweitersdorf ein Gerät gesprengt worden.