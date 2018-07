Bankräuber kam im engen Damenkleid und fuhr Roller

Überfall in Linzer City: Unbekannter entkam trotz Alarmfahndung

LINZ — Dieser Coup fällt unter die Rubrik kurios: Ein lila Kleid samt Umhang (ähnlich eines Hijab für muslimische Frauen) verhüllter Bankräuber hat am Mittwoch Vormittag die Deniz-Bank am Graben in Linz überfallen. Als Fluchtfahrzeug diente dem Räuber ein Scooter.

Vier Angestellte hatten sich um 8.45 Uhr in der Filiale befunden, als der seltsame Kunde mit seinem Roller hereinstürmte und dem 25-jährigen Mitarbeiter am Schalter mit vorgehaltener Schusswaffe signalisierte, dass dies ein Überfall ist. „Die vier Mitarbeiter reagierten goldrichtig“, sagte Polizei-Pressesprecher David Furtner, „sie übergaben dem wortkargen Täter das Geld, und merkten sich gleichzeitig viele Details seiner Maskierung“. Mit seiner Beute flüchtete der Räuber in Richtung Pfarrplatz und Donau.

Sie ersten Streifen seien zwar in Minutenschnelle vor Ort gewesen, schildert Furtner. Weil aber befürchtet wurde, dass sich der Täter noch im Inneren befindet, wurde mit der Gebäudesicherung begonnen.

50 Beamten entkommen

An der Fahndung nahmen schließlich etwa 50 Beamte — darunter auch eine Gruppe des Einsatzkommandos „Cobra“ — teil. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ kreiste über der Innenstadt. Insgesamt habe das hohe Polizeiaufkommen dort für großes Aufsehen gesorgt.

Der Täter, von dem ausgegangen wird, dass es ich um einen Mann handelt, wird als 20 bis 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß und auffallend schlank (sportlich) beschrieben. Er trug eine schwarzweiß gestreifte Hose, das lilafarbene, eng anliegende Damenkleid, den dunklen Umhang, zudem hatte er eine Umhängetasche bei sich. Seine Lippen waren auffällig rot, die Ermittler können nicht sagen, ob der Täter geschminkt war oder eine Latexmaske trug.

Die Polizei hofft auf Hinweise zum Räuber (059133/40-3333), denn der Mann war mit seinem Roller aus Richtung Taubenmarkt/Landstraße gekommen, wo sich beim schönen Sommerwetter viele Menschen aufgehalten hatten.

Foto: Polizei/Überwachungskamera

re