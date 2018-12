Banküberfall in Klosterneuburg – Täter flüchtig

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Donnerstagnachmittag eine Bank in Klosterneuburg überfallen. Der Täter flüchtete mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe zu Fuß in Richtung Stadtzentrum, bestätigte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker auf Anfrage einen “Heute”-Onlinebericht. Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Überfall dem Sprecher zufolge niemand.

Die Polizei fahndet nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann mit heller Hautfarbe. Der Täter soll mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke sowie mit einer grauen Schirmkappe bekleidet gewesen sein. Der Alarm in dem Geldinstitut im Klosterneuburger Stadtteil Kierling wurde gegen 13.45 Uhr ausgelöst.

An der Alarmfahndung waren laut Polizei-Sprecher Walter Schwarzenecker seitens der Exekutive “alle verfügbaren Kräfte aus dem Bezirk Tulln” beteiligt. Auch Beamte aus den Nachbarbezirken wurden eingesetzt.