Banküberfall in Linz: Fahndung nach Täter

In Linz läuft derzeit eine Großfahndung der Polizei: Kurz nach 8.30 Uhr überfiel ein Täter in der Leharstraße eine RLB-Filiale. Er bedrohte die Bankmitarbeiter mit einer Faustfeuerwaffe und forderte mit ausländischem Akzent „Geld her, sofort“. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß.

Der Täter, ein Mann wird als 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben, er war bei der Tat mit Jeans und einer schwarzer Jacke bekleidet, außerdem mit schwarzen Schuhen mit weißen Schnürrsenekl. Die Polizei bittet um Hinweise.

+++EILT+++ Raubüberfall auf ein Geldinstitut am Linzer #Froschberg Polizeisprecher vor Ort. #Banküberfall — POLIZEI OÖ (@LPDooe) February 7, 2020