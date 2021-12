Bannmeile für Demo um Linzer Ursulinenhof

Eine Privatperson – dem Vernehmen nach der Kärntner Anti-Corona-Maßnahmen-Aktivist Martin Rutter – hat erneut für Mittwoch eine “nicht statische Versammlung von 12 bis 18 Uhr” in der Linz Innenstadt angemeldet. Da an diesem Tag im Ursulinenhof der Budgetlandtag fortgesetzt wird, hat die Polizei das Areal um das Kulturquartier zur Bannmeile erklärt. Dementsprechend werde ein Platzverbot erlassen, kündigte Polizeisprecher David Furtner der APA an.

Am Mittwoch um 12.15 Uhr gehen zudem Beschäftigte der Ordensspitäler und der konfessionellen Pflegeheime vor ihre Einrichtungen, um auf ihrer mehr als angespannten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Der “Hilferuf” wird von der Gewerkschaft organisiert. Um ein Aufeinandertreffen mit den Corona-Gegnern zu verhindern, war die Exekutive am Dienstag noch in Gesprächen mit den Organisatoren beider Kundgebungen.