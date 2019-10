Barbier und Strauß an der Donau

Regina Leitners Musikkabarett an der Bruckneruni

Mozarts Zauberflöte, (seine 620. Komposition), jede Menge Wagner-Opern, schlichtweg alles, was einem so zum Begriff Oper einfällt, enthält Regina Leitners Musikkabarett mit dem Basler Palast Ensemble „Oper frisch gestrichen“.

Mit dem Programm gastierte die aus Steyregg stammende Schweizerin am Samstag im großen Saal der Bruckneruni, jenem Ort an dem sie vor 20 Jahren ihr Studium abschloss.

Rossinis Barbier von Sevilla kämpft mit Richard Strauß an der schönen blauen Donau, weil die Orchestermusiker nach einer durchzechten Nacht die Noten verwechseln. Michaela Hüttich, Sologeigerin bei Max Raabe, Cellist Wolfgang Lehner und am Klavier Aline Koenig sorgen mit schweizer Temperament und Gründlichkeit für Leidenschaft, Dramatik und Ekstase. Selten harmonisch, meist schwer dissonant und aus Spargründen auch einmal zu zweit am selben Instrument.

Das Publikum springt als Chor ein, besonders enthusiastisch als Nabuccos Gefangene. Leitner bestreitet alleine ganze Opern, beginnt als Heldentenor, wird zur obligat sterbenden Sopranistin, schmettert als finsterer Bariton, lässt den Bass bleiben, weil sie noch nicht fertig ist mit dem Sterben. „Dein ist mein ganzes Herz“ endet mit einem Rauswurf des Ex, Elsas Pantscherl mit dem Schwan wird zum Scheidungsgrund, das Rätsel um den fliegenden Holländer: gelöst.

Die gesamte Geschichte der Oper hat naturgemäß auch Längen und wirkt hin und wieder recht improvisiert und chaotisch. Doch das soll an den besten Häusern vorkommen und ist wie im realen Operngeschehen auf alle Fälle musikalisch und schauspielerisch hochkarätig. E. Hammer