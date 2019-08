Bargeld soll in die Verfassung

Dass die Forderung nach dem Absichern des Bargeldes in der Verfassung erneut auf Bundesebene thematisiert wird, freut OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr. Schließlich hat der Landtag bereits im März 2016 eine gleichlautende Initiative mit den Stimmen von OÖVP und FPÖ beschlossen.

„Im Alltag hinterlassen wir schon jetzt eine deutliche digitale Spur. Diesen Fußabdruck wollen wir nicht noch weiter verstärken. Was wir essen oder wo wir einkaufen, soll weiterhin Privatsache bleiben. Bargeld ist ein Stück gedruckte Freiheit“, hält Kirchmayr fest und hofft auf einen breiten Konsens im Bund, wo nun auch SPÖ und Grüne gefordert sind, klar Position zu beziehen. Bargeldobergrenzen oder generelle Einschränkungen von Bar-Zahlungen sorgen für eine Diskriminierung von bestimmten Gruppen, wie älteren oder nicht technikaffinen Personen.

Zusätzlich würde das Risiko der Cyberkriminalität steigen. Unterstützt wird der Vorschlag auch vom Seniorenbund, denn „der Schutz und der Erhalt des Bargeldes ist besonders für die Seniorinnen und Senioren wichtig. Für viele von ihnen würde eine Abschaffung das Gefühl der Selbstbestimmung und Privatsphäre einschränken. Zudem darf es hier keine Diskriminierung älterer Menschen geben, die keine Möglichkeit haben, die digitalen Neuerungen im Bankwesen zu nutzen“, so Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer.

Wie berichtet, will die ÖVP das Recht auf Bargeld in der Verfassung absichern. Die neue Bundesregierung soll eine entsprechende Verfassungsbestimmung ausarbeiten, „die die Grundrechte der Bürger schützt und europarechtskonform ist“, wird betont. In Österreich werden rund 89 Prozent aller Zahlungen in bar getätigt. Insbesondere in skandinavischen Ländern wird die Idee einer „bargeldlosen Gesellschaft“ stark propagiert.