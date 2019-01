„Barnier-Treppe“ als Ausweg aus Brexit-Chaos ist für May zu steil

Es gäbe für Großbritannien einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse. Er würde über die sogenannte „Barnier-Treppe“ führen. Sie ist benannt nach EU-Brexitverhandler Michel Barnier, der für die Briten einen Plan B parat hätte: „Wenn das Vereinigte Königreich sich entscheidet, seine roten Linien zu ändern und ehrgeiziger zu sein und über ein einfaches Freihandelsabkommen hinauszugehen, dann wäre die EU bereit, diese Entwicklung sofort zu unterstützen“, hat Barnier gesagt. Was er damit meinte? Die britische Premierministerin Theresa May müsste von ihrer vor zwei Jahren eingenommenen Position abgehen, derzufolge ihr Land auch die EU-Zollunion und den Binnenmarkt verlassen würde.

Bliebe Großbritannien in der Zollunion — erste Stufe der „Barnier-Treppe“ — bräuchte es im Warenverkehr zur EU keine Zollkontrollen. Das würde das schier unlösbare Irland-Nordirland-Problem entschärfen, wo man Kon- trollen an der künftigen EU-Außengrenze aus Furcht vor politischen Spannungen unbedingt vermeiden will. Entschiede sich London auch für eine weitere Mitgliedschaft im Binnenmarkt – die oberste Stufe -, dann fielen alle Warenkontrollen weg.

May ist die „Barnier-Trepepe“ aber zu steil. Selbst wenn sie wollte, könnte sie sie nicht besteigen, weil sie sonst noch mehr Probleme mit den Brexit-Hardlinern in ihrer Tory-Partei bekäme. Denn die Zollunion bedeutet, dass London keine eigenen Handelsverträge mit Drittländern abschließen könnte. Genau das wollen die Hardliner aber.

Brexit-Wortführer Boris Johnson warnte May gestern davor, sich mit der oppositionellen Labour Party auf einen weicheren EU-Austrittsdeal zu verständigen. Doch das ist ohnehin nicht in Sicht. May telefonierte gestern zwar mit zahlreichen EU-Spitzenvertretern, aber Labour-Chef Jeremey Corbyn ist noch immer nicht zu einem Gespräch bereit. Er hat eine Vorbedingung: den Verbleib in der Zollunion und den Verzicht auf einen Harb Brexit.