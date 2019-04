Barockkomponist Händel im Fokus des Brunnenthaler Konzertsommers

„Mich fasziniert bei Originalklanginstrumenten die Klangfarbe und das Authentische“, beschreibt Helene Pürmayr ihre Liebe zur Alten Musik. Sie organisiert den Brunnenthaler Konzertsommer, der heuer zum 38. Mal stattfindet und im 260. Todesjahr von Georg Friedrich Händel mit mehreren seiner Werke aufwartet.

In der Barockkirche Brunnenthal soll im intimen Rahmen und bei freier Platzwahl Alte Musik wieder zum Hörerlebnis werden. Das Publikum kommt von weit her, reist teilweise aus Deutschland an. „Rund 1000 Besucher hatten wir im Vorjahr“, so Pürmayr.

Pollak zum Auftakt

Die Internationale Konzertreihe beginnt am Sonntag, 19. Mai, 19.30 Uhr, mit einem Konzert des italienischen Orchestra Lorenzo da Ponte, das bereits im Vorjahr für Begeisterung sorgte und unter der Leitung von Roberto Zarpellon Kantaten und Instrumentalwerke von Händel zum Besten geben wird. Es singt die deutsche Sopranistin Marie-Sophie Pollak.

Mit der deutschen Sopranistin Bettina Pahn und den Holländerinnen Reine-Marie Verhagen (Blockflöte) sowie Tini Mathot (Cembalo) stehen am 23. Juni (19.30 Uhr) wieder Profis der Alten Musik auf dem Programm. Zu hören sind Werke von Bach, Händel und Scarlatti. Am 21. Juli (19.30 Uhr) lässt das deutsch-österreichische Ensemble Echo du Danube Werke von Vivaldi, Krieger, Schmelzer und Fux erklingen (Rezitation: Prior Pater Walter, Neukloster Wiener Neustadt). Den Abschluss bilden am 25. August (19.30 Uhr) Han Tol (Blockflöte) und Nigel North (Laute) mit Legrenzi, Uccellini, Corelli und Bach sowie am 1. September (17 Uhr) das Ensemble 392 mit Händel, Telemann, Courbois und Blavet.

Damit gibt es heuer fünf statt wie bisher sechs Konzerte. „Ich musste aus budgetären Gründen einsparen“, erklärt Pürmayr, die hofft, dass es in zwei Jahren zum 40-Jahr-Jubiläum in Sachen Förderungen und Sponsoren wieder rosiger aussieht. „Ich plane eine größeres Händel-Werk in Gesamtlänge zu bringen, eventuell an einem Festwochenende. Ich denke da an das dreiteilige Oratorium ,il trionfo’“, so Pürmayr.

Karten: Tel. 07712/3055 oder per Email an puermayr@gmx.at